Черчесов высказался о рисках получения травм из-за плотного графика игр

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Черчесов высказался о рисках получения травм из-за плотного графика игр

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о плотном графике игр у футболистов национальной команды.

"Мы всегда смотрим, после каждого тура, во время игры. Другое дело, что есть игра, есть тренировочный процесс, а еще есть личное время футболиста. Можно после тренировки поехать на дискотеку или поехать домой отдыхать. Что тебе мешает, нагрузка или твое отношение к делу? Есть тренировочный процесс, который мы просчитываем. И если игрок после матча идет не отдыхать, а танцевать, кто виноват? А травмы механические бывают во всех играх. Это нормальное явление. Но это можно минимизировать своим отношением, медицинскими требованиями.

Сейчас пять замен в чемпионате. Я сильно расстроился, что пять замен не дали сборной. Это бы нам тоже помогло. Вот сейчас у нас три игры будет. Моя просьба была - раз третья игра появляется, то у нас должен быть маневр. Но в контрольном матче со шведами будет шесть замен. Это плюс. Вчера после игры мы пообщались, у нас были рабочие встречи и посмотрим, как мы выстроим план на октябрь и на ноябрь. Это тоже все новое для всех", - заявил Черчесов в прямом эфире "России 24".

9 октября Россия сыграет с Турцией.

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