Черчесов высказался о силе сборной Бельгии

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Черчесов высказался о силе сборной Бельгии

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями в преддверии игры 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии.

"Бельгийцы фавориты? На бумаге - да, но футбол - это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности - это абсолютно разные вещи. Силы иногда бывают разные и сильные стороны у соперников бывают разные. Испанцы и бельгийцы - команды одного класса, но немножко разного стиля. Это надо учитывать. Понятно, что день открытых дверей в День России устраивать нельзя, но другое дело, что всё надо учесть", - сказал Черчесов.

Россияне и бельгийцы сыграют друг с другом в субботу, 12 июня, в 22:00 мск. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

Также в одной группе с Россией и Бельгией находятся Дания и Финляндия.

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