Черчесов отреагировал на ситуацию с Дзюбой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу ситуации с капитаном команды Артемом Дзюбой.
Напомним, вчера, 7 ноября в сети появилось откровенное видео футболиста, вероятно, телефон игрока был взломан.
Ранее стало известно, что он закрыл свою страницу в инстаграме.
"Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", - сказал специалист.
12 ноября сборную России ожидает товарищеская игра с Молдавией. Также россияне встретятся с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября) в рамках Лиги Наций.
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