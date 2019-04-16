Черчесов высказался о ситуации с Гулиевым

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым.

Напомним, что футболиста оштрафовали и отравили в дубль за избиение гражданина США в результате дорожного конфликта в центре Москвы.

"Я с ним не знаком, не разговаривал. После Чемпионата Мира мы постоянно говорим о том, что футбола не касается. Это немного раздражает. Но то, что произошло, не добавляет ему плюсов ни в клубе, ни в сборной", - сказал Черчесов.

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