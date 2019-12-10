Черчесов высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020
Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарии касательно выбора соперников для национальной команды по контрольным играм в преддверии финальной части Евро-2020.
"Поначалу наш тренерский штаб планировал в марте сыграть один контрольный матч. Март не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, ещё не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведём две встречи.
Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьёвки. В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведём с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Обе игры нам предстоит сыграть на выезде.
Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с "Легией". Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведём с Сербией, тоже очень серьёзным соперником, который ещё ведёт борьбу за путёвку на Чемпионат Европы.
Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чём я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворён тем, как сработал в этом плане РФС", - сказал Черчесов.
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