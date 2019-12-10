Черчесов высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020

Теги россиястанислав черчесовшвецияпольшамолдовасербия

Черчесов высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарии касательно выбора соперников для национальной команды по контрольным играм в преддверии финальной части Евро-2020.

"Поначалу наш тренерский штаб планировал в марте сыграть один контрольный матч. Март не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, ещё не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведём две встречи.

Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьёвки. В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведём с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Обе игры нам предстоит сыграть на выезде.

Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с "Легией". Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведём с Сербией, тоже очень серьёзным соперником, который ещё ведёт борьбу за путёвку на Чемпионат Европы.

Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чём я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворён тем, как сработал в этом плане РФС", - сказал Черчесов.

Не пропустите: Газзаев высказался об отстранении России от участия в крупных международных соревнований. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Жоау Мариу хочет остаться в "Локомотиве"

Жоау Мариу хочет остаться в "Локомотиве"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов