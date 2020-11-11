Черчесов высказался о состоянии Черышева и Миранчука

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в каком состоянии приехали форвард "Валенсии" Денис Черышев и хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук.

Напомним, футболисты прибыли в расположение команды два дня назад.

"Последние матчи сложились для них удачно. Черышев приехал на этот сбор в лучшем состоянии, чем на прошлый, потому что тогда ему требовалось время после травмы. Алексей забил великолепный гол в "Аталанте", принес команде ничью. Другое дело, что это разные вещи и здесь тоже надо на максимуме работать", - цитирует Черчесова Sport24 Арман Навасардян.

Сборной России предстоит встретится в товарищеском матче с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

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