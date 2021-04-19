Черчесов высказался о Суперлиге

Теги станислав черчесов

Черчесов высказался о СуперлигеФото: Твиттер @Football_SB 
Главный тренер сборной России и прокомментировал создания Суперлиги.

"Идея организации турнира с участием сильнейших европейских клубов не нова. Смысл таких соревнований понятен и привлекателен исключительно для самих клубов-участников. Но появится очень много проблем, решить которые будет очень сложно, если принимать во внимание интересы всех сторон.

В мировом футболе давно сложилась четкая система управления: ФИФА, УЕФА, национальные федерации, клубы. Создание так называемой Суперлиги эту систему может разрушить", – приводит слова специалиста Sport24.

Читать также: Червиченко ярко отреагировал на создание европейской Суперлиги | http://soccernews.ru
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