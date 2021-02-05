Черчесов высказался о вакцинации игроков сборной

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Черчесов высказался о вакцинации игроков сборнойГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу информации о том, что он, якобы, настаивает на вакцинации от COVID-19 игроков команды.

"На эту тему я не беседовал ни с одним футболистом, не знаю, откуда берется такая информация. Но вопрос важный, и высказаться на этот счет будет уместно.

Конечно, вакцинирование снижает риски, поэтому, мне кажется, это правильное решение для тех, кто является частью команды. Мне десять дней назад сделали прививку, чувствую себя отлично. Знаю, что уже привились главный врач, менеджер и пресс-атташе сборной.

Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают. Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли. Поэтому пусть каждый решает самостоятельно.

Но наша задача – иметь замену на тот случай, если чей-то тест во время сбора окажется положительным.

Сложно планировать тренировочный процесс и построение тактической модели в ситуации, когда есть риск в любую секунду потерять футболиста", – приводит слова  Черчесова "Спорт-Экспресс".

Читать по теме: Черчесов настоятельно рекомендует игрокам сборной России вакцинироваться от коронавируса | http://soccernews.ru

 
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