Черчесов высказался о вероятности возвращения Акинфеева в сборную России

Теги станислав черчесовигорь акинфеевроссия

Черчесов высказался о вероятности возвращения Акинфеева в сборную РоссииФото: Твиттер @pfc_cska 
Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможности возвращения Игоря Акинфеева в национальную команду.

"Я игрой Шунина доволен. Но всегда есть что улучшать. Он остается первым номером. Акинфеев? Он принял свое решение, и только он может его поменять. Ничего нового в этом плане вам не скажу. Игорь провел с нами много времени, играл в двух крупных турнирах. Мы и сейчас находимся на связи, но говорим не про возвращение – у него скоро день рождения, у него появился третий ребенок, он установил новый рекорд. Намеками мы не общаемся. О таких вещах надо говорить прямо", — сказал Черчесов в интервью "Чемпионату".

Напомним, Игорь Акинфеев начал выступать за национальную сборную в 2004 году и ушел из команды после Чемпионата Мира 2018. На счету голкипера 111 матчей за сборную.

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