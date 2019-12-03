Черчесов высказался о возможном матче с Украиной на Евро-2020

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Черчесов высказался о возможном матче с Украиной на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что он был бы рад сыграть с командой Украины в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

"Ну, во-первых, я был бы рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Насчет того, проиграем или нет, не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими", - сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу "Любители".

Напомним, что на Евро-2020 сборная России сыграет в группе В вместе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Украина попала в группу С с Нидерландами и Австрией. Четвертый соперник украинцев пока не определен.

Не пропустите: Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход из группы на Евро-2020. | http://soccernews.ru

 
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