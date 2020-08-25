Черчесов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"

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Черчесов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение о возможном переходе полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука в Италию.

"Миранчук хорошо играл в последнее время, отдавал, забивал. Мы это видели, определенные планы строили. Футболисты должны зарабатывать шансы, а не мы их давать. Алексей свой шанс в этом году заработал, поэтому "Аталанта" приехала к нему, а не к кому-то другому. Если отъезд состоится, может, выйдет из той зоны комфорта, которая у него в «Локомотиве», где все вокруг него вертится. В сборной не так. Глядишь, в той же Италии добавит "мускулатуры", сможет "работать локтями", что поможет ему в сборной", - сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" готова заплатить за 24-летнего Миранчука около 12 миллионов евро. "Локомотив" оценивает хавбека в 20 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.

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