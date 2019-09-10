Черчесов высказался о возможном совмещении постов в сборной России и одном из клубов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что он может начать совмещать пост наставника национальной команды и одного из клубов.
"Что касается совмещения постов, оставьте это вопрос и вообще его не поднимайте. Зачем мне новый контракт, если у меня действующий контракт и нужно давать результаты?" - сказал Черчесов в эфире канала "Россия 24".
Ранее сообщалось, что интерес к специалисту проявляет московский "Спартак", который готов назначить Черчесова перед началом следующего сезона.
Не пропустите: Президент РФС выступил против совмещения Черчесова в клубе и сборной. | http://soccernews.ru
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