Черчесов высказался о возможном совмещении постов в сборной России и одном из клубов

1 Теги россияспартак москвастанислав черчесов

Черчесов высказался о возможном совмещении постов в сборной России и одном из клубов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что он может начать совмещать пост наставника национальной команды и одного из клубов.

"Что касается совмещения постов, оставьте это вопрос и вообще его не поднимайте. Зачем мне новый контракт, если у меня действующий контракт и нужно давать результаты?" - сказал Черчесов в эфире канала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что интерес к специалисту проявляет московский "Спартак", который готов назначить Черчесова перед началом следующего сезона.

Не пропустите: Президент РФС выступил против совмещения Черчесова в клубе и сборной. | http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Черчесов уже был в Спартаке, проходили. Ничего хорошего это сотрудничество не принесло. Не стоит второй раз наступать на те же грабли.

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