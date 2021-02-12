Черчесов высказался о возможном уходе Головина из "Монако"

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику "Монако" Александру Головину менять команду.

"Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятёрки сильнейших топ-лиг. Но для этого ситуация должна созреть с трёх сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней.

Плюс амбиции нужно обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в переходе полузащитника из ЦСКА в "Монако". Образно говоря, выступления в национальном чемпионате - это некий базис, а крупные международные турниры должны давать подтверждение", - считает Черчесов.

24-летний Головин пропустил более четырёх месяцев из-за травмы, а после возвращения в строй забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 8 матчах.

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