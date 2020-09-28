Черчесов высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

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Черчесов высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что в национальную команду может вернуться вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

"Игорь сам честно ответил. Если в ЦСКА это допускают… Ну они и не запрещали ему это. Это решение Игоря. Он сам для себя должен понять, как развивается ситуация. Если что-то изменится, я, наверное, первым об этом узнаю. Мы обо всем узнаем. Когда Игорь играл, он подвергался критике. Сейчас его нет, все просят вернуться. Акинфеев – взрослый, профессиональный и заслуженный игрок", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

34-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 годы. За национальную команды он провел 110 матчей и пропустил 95 голов. Становился полуфиналистом чемпионата Европы-2008 и четвертьфиналистом чемпионата мира-2018.

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