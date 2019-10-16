Черчесов высказался о возможном возвращении Кокорина и Мамаева в сборную России
Наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, возможно ли возвращение в национальную команду нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.
"На эту тему я один раз сказал. Не хотел в эту полемику вступать. Если игрок получает красную карточку, он пропускает матч и может играть. Доказывайте игрой. Но это всё-таки не моя сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы народ убедился. Тренерский штаб старается быть требовательным и справедливым", - сказал Черчесов.
Кокорин в последний раз играл за сборную России в ноябре 2017 года, а Мамаев - в июне 2016 года.
Оба футболиста год назад были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы, суд приговорил их к реальному лишению свободы. 17 сентября спортсмены вышли на свободу по УДО.
Не пропустите: Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков. | http://soccernews.ru
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