Черчесов высказался о возможном возвращении Кокорина и Мамаева в сборную России

Теги россиястанислав черчесовалександр кокоринпавел мамаев

Черчесов высказался о возможном возвращении Кокорина и Мамаева в сборную России

Наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, возможно ли возвращение в национальную команду нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.

"На эту тему я один раз сказал. Не хотел в эту полемику вступать. Если игрок получает красную карточку, он пропускает матч и может играть. Доказывайте игрой. Но это всё-таки не моя сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы народ убедился. Тренерский штаб старается быть требовательным и справедливым", - сказал Черчесов.

Кокорин в последний раз играл за сборную России в ноябре 2017 года, а Мамаев - в июне 2016 года.

Оба футболиста год назад были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы, суд приговорил их к реальному лишению свободы. 17 сентября спортсмены вышли на свободу по УДО.

Не пропустите: Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Италии повторила рекорд 81-летней давности

Сборная Италии повторила рекорд 81-летней давности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов