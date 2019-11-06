Черчесов высказался о возможности поработать в "Баварии"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он не получал предложение от мюнхенской "Баварии".
"Из "Баварии" пока не звонили", - приводит слова Черчесова Polsat Sport.
Напомним, что "Бавария" осталась без главного тренера после увольнения Нико Ковача. В данный момент немецкий клуб рассматривает несколько кандидатур свободных специалистов. Фаворитом в борьбе за пост наставника мюнхенцев является Арсен Венгер.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Шальке
|10
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|8
|Вольфсбург
|10
|17
|9
|Хоффенхайм
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
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|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|10
|7
|18
|Падерборн
|10
|4