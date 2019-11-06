Черчесов высказался о возможности поработать в "Баварии"

Теги россиябавария мюнхенстанислав черчесов

Черчесов высказался о возможности поработать в "Баварии"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он не получал предложение от мюнхенской "Баварии".

"Из "Баварии" пока не звонили", - приводит слова Черчесова Polsat Sport.

Напомним, что "Бавария" осталась без главного тренера после увольнения Нико Ковача. В данный момент немецкий клуб рассматривает несколько кандидатур свободных специалистов. Фаворитом в борьбе за пост наставника мюнхенцев является Арсен Венгер.

Не пропустите: Венгер высказался о возможном назначении в "Баварию". | http://soccernews.ru

 
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