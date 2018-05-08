Черчесов высказался о возможности братьев Березуцких сыграть на ЧМ-2018



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие выступят на Чемпионате Мира-2018.

"Я действительно лично ездил к ЦСКА, разговаривал с игроками. Это было перед матчем с "Зенитом". Накануне я приезжал на стадион "Октябрь". Там мы пообщались не только с братьями, но и с другими: Акинфеевым, Головиным, Гончаренко. Но на тот момент ситуация оставалась такой же, как и раньше. Ничего не изменилось. На сегодняшний день эта информация не соответствует действительности. Не хотелось бы вводить людей в заблуждение, а Березуцких ставить в неудобное положение", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Ранее 35-летние Березуцкие объявляли о завершении карьеры в сборной России.

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