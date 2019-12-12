Черчесов высказался о возможности возвращения Акинфеева в сборную России

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Черчесов высказался о возможности возвращения Акинфеева в сборную России

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал понять, что на сегодняшний день спекуляции о возможном возвращения в национальную команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева не имеют под собой оснований.

"Я встречался с Игорем после Чемпионата Мира два раза. Он сказал, что у него имеется желание завершить выступления за сборную. Более эту тему мы не затрагивали. Виделись с ним 22 августа на открытии его турнира в Бронницах, но вообще не говорили по поводу сборной. Переписываемся после матчей, поздравляем друг друга. У нас очень хорошие доверительные отношения, он такой же футболист, как и все. Если принял решение по той или иной причине остановить историю со сборной, это его право.

Я бы не стал сравнивать эту ситуацию с возвращением Игнашевича перед ЧМ. Дело в том, что с Сергеем я никогда до Чемпионата Мира не работал как с игроком. А с Акинфеевым мы прошли долгий путь. У нас не те отношения, чтобы намёками разговаривать. Убеждён, что, если у Игоря что-то изменится, он прямо об этом скажет. Он взрослый человек. Формулировка "уговаривать" - она ему самому не понравится. Дайте ему время спокойно поиграть. Если у него что-то изменится, первым человеком, который узнает об этом, стану я. А затем уже и общественность", - сказал Черчесов.

33-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

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