Черчесов высказался о возможной натурализации бразильца Малкома

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает о возможной натурализации бразильского нападающего "Зенита" Малкома.

В сборной России уже играют уже два бразильца: Маринато Гилерме и Марио Фернандес.

"Мы никого ни о чем не просим и не будем. Каждый свое решение принимает сам по той или иной причине. Если юридически он сможет играть, то мы будем рассматривать его. Как и всех остальных. Просить взять гражданство - автоматически давать абонемент в сборную.

У нас есть россияне, которые играют в других лигах. Это наша работа - охватывать все, за всем следить. Если где-то играет футболист с российским паспортом, то почему бы не обратить на это внимание?" - цитирует Черчесова Sport24.

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