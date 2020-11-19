Черчесов высказался о возможной отставке после поражения от Сербии
Наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке после унизительного поражения от Сербии (0:5) в Лиге Наций.
"Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, завершили неважно. У нас много новых футболистов. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи сложно", - заявил Черчесов.
Россия финишировала в группе Лиги Наций на втором месте, отстав от Венгрии на 3 очка.
Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года. Под его руководством сборная дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
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