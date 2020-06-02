Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о том, могут ли возникнуть проблемы у национальной команды из-за большого количества ветеранов в составе.

"Они тоже читают прессу, где уже несколько раз поднимали этот вопрос. Я их в личной беседе попросил не обращать внимания на это, сконцентрироваться на работе. Заранее загадывать никто не может. Сколько раз вы отправляли Жиркова куда-то, а Юра нам принёс важные очки в Шотландии. Не хочется забегать вперёд, сам играл до 40, в паспорт к себе не заглядывал", - сказал Черчесов.

Напомним, что через год сборная России сыграет на Евро-2020. Соперниками команды по групповому этапу станут Бельгия, Дания и Финляндия.

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