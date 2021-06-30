Черчесов высказался о вылете сборной России с Евро-2020

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал кооментарий после заседания технического комитета РФС.

"Сегодня наш тренерский штаб представил отчет по выступлению сборной России на Чемпионате Европы. Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру – функциональную, тактическую, психологическую и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро. Разговор получился профессиональным.

Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов технического комитета за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной. Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю.

В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества.

Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов", – цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.