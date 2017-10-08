Черчесов высказался о взаимодействии Кокорина и Смолова

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Черчесов высказался о взаимодействии Кокорина и Смолова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о взаимодействии нападающих национальной команды Александра Кокорина и Фёдора Смолова в товарищеском матче с Южной Кореей.

"Кокорин и Смолов старались, выполняли обязательную программу в обороне, перекрывали зоны, и мы не отдали середину. Любым футболистам нужно время, они старались искать друг друга. Пару раз, по-моему, даже "переиграли" момент, нужно было отдавать другому партнёру. А так они сыграли вместе после долгого перерыва в другом статусе, чем прежде. Первый шаг мы сделали в правильном направлении. Всё остальное будем шлифовать. Нужно сначала ещё посмотреть матч спокойно" - сказал Черчесов

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