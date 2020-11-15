Черчесов высказался об игре Алексея Миранчука в матче с Турцией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу игры полузащитника Алексея Миранчука против Турции (2:3) в Лиге наций.
"Абсолютно правильный вопрос. Сегодня он играл на той позиции, что и в "Аталанте", поэтому он себя достаточно комфортно чувствовал. Понятно, что в сборной есть свою нюансы, но он с ними справляется. Сейчас происходит все то, что мы и говорили до его перехода. Я поддержал его решение, потому что тот уровень сопротивления, который он имеет там постоянно, дает ему возможность прибавлять. Думаю, что и в игре с Молдовой, и сегодня мы видели, что он повзрослел. Другое дело, теперь надо показывать свои лидерские качества и, как мы говорим, ставить точки. То есть забивать голы и делать голевые передачи", - цитирует Черчесова Sport24.
18 ноября Россия сыграет с Сербией в матче 6-го тура Лиги наций. Несмотря на поражение Россия с 8 баллами занимает 1 место в группе B.
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