Черчесов высказался об инциденте, связанном с голкипером "Челси"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что думает о ситуации в финале Кубка английской лиги между "Челси" и "Манчестер Сити".

"Таких случаев у меня не было. Наверное, нужен диалог. Если есть травма, надо спросить игрока и доктора. Если футболист готов, зачем делать лишнюю замену? Зачем? Какое-то недопонимание. Если это тактическая замена, то игрок должен уходить. Непонятен смысл замены этой: из-за травмы или под серию пенальти? Ведь если он здоров, то пусть играет. Думаю, там проблема коммуникации скорее. На моей памяти такого не было и, надеюсь, не будет", - сказал тренер.

Напомним, что главный тренер лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца перед серией пенальти, но тот отказался покидать поле.

Напомним, что прошлым летом "Челси" купил 24-летнего голкипера за 80 миллионов евро. В текущем сезоне Кепа сыграл за "синих" 37 матчей и пропустил 35 голов.

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