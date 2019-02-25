Черчесов высказался об инциденте, связанном с голкипером "Челси"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что думает о ситуации в финале Кубка английской лиги между "Челси" и "Манчестер Сити".
"Таких случаев у меня не было. Наверное, нужен диалог. Если есть травма, надо спросить игрока и доктора. Если футболист готов, зачем делать лишнюю замену? Зачем? Какое-то недопонимание. Если это тактическая замена, то игрок должен уходить. Непонятен смысл замены этой: из-за травмы или под серию пенальти? Ведь если он здоров, то пусть играет. Думаю, там проблема коммуникации скорее. На моей памяти такого не было и, надеюсь, не будет", - сказал тренер.
Напомним, что главный тренер лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца перед серией пенальти, но тот отказался покидать поле.
Напомним, что прошлым летом "Челси" купил 24-летнего голкипера за 80 миллионов евро. В текущем сезоне Кепа сыграл за "синих" 37 матчей и пропустил 35 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11