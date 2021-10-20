Черчесов высказался об отказе Дзюбы от октябрьского вызова в сборную России
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о ситуации с неучастием форварда "Зенита" Артёма Дзюбы в последних матчах национальной команды.
Напомним, что 33-летний футболист сам отказался от вызова на октябрьский сбор, сославшись на неоптимальную физическую форму.
"У нас с ним возникала похожая ситуация. Но я знаю Дзюбу с 17 лет. Уже тогда форвард был неординарной личностью, и поэтому для нашего штаба Артём понятен. Человек поступает так, как видит, как чувствует себя в тех или иных обстоятельствах. Вы же помните, как он покинул расположение национальной команды в преддверии Кубка Конфедераций? Мне никто не верил - как, кстати, происходило очень часто на протяжении всех пяти лет, что тренировал сборную. Тогда Артём озвучил своё мнение, а поскольку речь шла о его готовности, то говорили в присутствии врача Эдуарда Безуглова, который при необходимости мог бы дать чисто медицинские пояснения.
Так вот, мы пообщались, пожали друг другу руки, Артём уехал - потому что не мог выступать на турнире. Никаких разногласий у нас не возникло, хотя различных слухов ходило предостаточно. Да, я предлагал ему посмотреть на динамику в течение двух недель, остававшихся до старта Кубка Конфедераций, но если футболист ощущает, что не в состоянии помочь, то нужно уважать его выбор.
Словом, у нас не было диалогов, которые могли бы испортить совместную работу на перспективу. Хотя различных пограничных ситуаций в работе каждого тренера с амбициозными игроками случается достаточно. Поэтому Дзюба постоянно вызывался, выступал на Чемпионате Мира, капитанил последние три года. Артём же общался с новым главным тренером сборной - не знаю, о чём, при разговоре не присутствовал, - но ситуация такова, какова она есть. Решение Дзюбы нужно попытаться понять", - считает Черчесов.
Не пропустите: Карпин высказался о будущем Дзюбы в сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Озил может вернуться в АПЛ
-
Сборная России поздравила Аленичева с днём рождения
-
"Зенит" определился с формой на матч с "Ювентусом"
-
Черчесов объяснил необходимость лимита на легионеров в РПЛ
-
Официально: "Ньюкасл" уволил главного тренера
-
"Тамбов" официально признан банкротом
-
"Ньюкасл" возобновил интерес к экс-тренеру "Шахтёра"
-
Шотландия опять обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
-
Черчесов прокомментировал ротацию капитанов в сборной России
-
"Милан" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов
-
Салах стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в ЛЧ
-
1
Месси повторил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов
-
Тедеско отказал клубу Бундеслиги
-
Черчесов высказался об отказе Дзюбы от октябрьского вызова в сборную России
-
Дибале запретили играть с "Зенитом"
-
Гризманн вышел на пятое место среди лучших французских бомбардиров в ЛЧ
-
Пирло может возглавить аутсайдера Серии А
-
Бензема поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров "Реала"
-
Сёмин оценил шансы "Зенита" обыграть "Ювентус"
-
Ханданович провёл юбилейный матч за "Интер"