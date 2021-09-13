Черчесов высказался об уходе Фернандеса из сборной России
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о решении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.
"Наш тренерский штаб на протяжении четырех лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безуслов
Принимая то ли иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА", — приводит слова Черчесова "Чемпионат".
30-летний Фернандес родился в Бразилии, но в 2016 году получил российское гражданство специальным указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего за сборную России он провел 33 матча и забил пять голов. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года.
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