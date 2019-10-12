Черчесов высказался об уровне российского футбола

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Черчесов высказался об уровне российского футбола

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями касательно уровня футбола в стране.

"Ответить на этот вопрос можно только философски. Мы, сборная, решаем свои задачи. А по клубам - оценивать выступление можно только в конце, потому что у кого-то травмы, карточки. Делайте выводы после, когда прозвучит финальный свисток последних матчей в группах. Мы сейчас шестые в клубном рейтинге. Думаю, это достойная позиция", - сказал Черчесов.

Напомним, что российские клубы не очень удачно провели первые 8 матчей в групповых этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы - 2 победы, 1 ничья и 5 поражений.

Что касается национальной сборной, то она находится в шаге от выхода на Евро-2020. Для этого ей достаточно завтра не проиграть Кипру.

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