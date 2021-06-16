Черчесов высказался перед матчем с Финляндией

Теги чемпионат европыстанислав черчесовроссия

Черчесов высказался перед матчем с ФинляндиейФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался перед матчем против Финляндии на Евро-2020.

"Во-первых, никто не застрахован от поражения от бельгийцев. Изначально понятно, что второй и третий матч были бы для нас важными и сложными. Другое дело, что команда знает расклад турнирной таблицы. Думаю, финны наоборот сделали нам лучше, выиграв у Дании.

Я уже вчера сказал, что мы чувствуем поддержку, солидарны с теми, кто нас критикует, и с теми, кто нас поддерживает. И те, и те – правы. Это говорит, что они неравнодушны к нам и хотят от нас только побед. Поэтому мы настраиваемся только на победу", – сказал Черчесов в эфире Первого канала.

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