Черчесов высказался по поводу игры нападающего Артема Дзюбы

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Черчесов высказался по поводу игры нападающего Артема Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает об игре форварда Артема Дзюбы.

"Со Швецией Артем провел только первые 45 минут. Подумайте: приехать 3-го числа на сбор и выйти на матч 11-го - иллюзия, что благодаря этому человек хорошо восстановится и будет готов.

А вот если сыграть промежуточный тайм - это даст реальный тонус. Это подсказывает мой опыт - как игрока, так и тренера. Не знаю, заметили вы или нет, но с Венгрией Дзюба выполнял другую функцию на поле.

Он экономнее действовал в обороне, так как соперник играл в три центральных защитника. Важно было, чтобы Дзюбу хватало на атаку, именно такая у него была задача. И цифры говорят, что у него был хороший объем работы и большой процент выигранных единоборств.

Я бы не сказал, что он перегорел. В сборной мы видим Артема в каждодневном режиме - улыбающегося, пышущего энергией", - передает слова тренера Sport24.

32-летний футболист провел 19 матчей в качестве капитана сборной России.

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