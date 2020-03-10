Черчесов высказался по поводу предложения о снятии ограничений президентских сроков Путина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу предложения Владимира Путина снять ограничения президентских сроков главы Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
"Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд.
Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович является лидером нашего государства и пользуется огромным авторитетом как у российских граждан, так и за рубежом", - сказал Черчесова.
Напомним, ряд депутатов поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции, которую внесла Валентина Терешкова.
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