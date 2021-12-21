Черчесов высказался по поводу решения Карпина запретить сахар в сборной России
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал об отношении к действиям своего преемника Валерия Карпина в части изменения рациона футболистов национальной команды.
В частности, новоиспечённый главный тренер "Ференцвароша" оценил идею запретить в российской сборной употребление сахара.
"Если мы поход на чемпионат мира начинаем с обсуждения сахара - кушаем мы его или нет, то это путь в никуда. Скорее, уводим к второстепенному от главного. Давайте теперь начнём рассказывать, что мы зубы по утрам чистим", - заявил Черчесов.
Россияне финишировали на втором месте в группе квалификации и теперь сразятся за путёвку на ЧМ-2022 в мартовских стыковых матчах.
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