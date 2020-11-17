Черчесов высказался по поводу ситуации с Дзюбой

Теги артём дзюбастанислав черчесовроссия

Черчесов высказался по поводу ситуации с Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу ситуации с форвардом команды Артемом Дзюбой.

Напомним, футболист был отстранен от ноябрьских матчей из-за скандального видео с его участием. Телефон игрока был взломан, в результате чего в сеть попало видео интимного содержания.

"Мы дали Дзюбе возможность побыть с семьей. Следующие игры сборной в марте, возможно, к этому моменту все посмотрят на ситуацию по-другому. Никто его из команды не увольнял. Посмотрим, что будет весной", - сказал тренер на пресс-конференции.

Не пропустите:  Сборная России начала предматчевую тренировку перед встречей с Сербией| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ананидзе рассказал, что не поддерживает общение с Глушаковым

Ананидзе рассказал, что не поддерживает общение с Глушаковым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов