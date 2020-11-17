Черчесов высказался по поводу ситуации с Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу ситуации с форвардом команды Артемом Дзюбой.

Напомним, футболист был отстранен от ноябрьских матчей из-за скандального видео с его участием. Телефон игрока был взломан, в результате чего в сеть попало видео интимного содержания.

"Мы дали Дзюбе возможность побыть с семьей. Следующие игры сборной в марте, возможно, к этому моменту все посмотрят на ситуацию по-другому. Никто его из команды не увольнял. Посмотрим, что будет весной", - сказал тренер на пресс-конференции.

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