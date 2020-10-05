Черчесов высказался по поводу вызова на октябрьские матчи сборной России Кузяева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вызове свободного агента Далера Кузяева в национальную команду.

На данный момент футболист остается без клуба.

"Жаль, что у него нет клуба. Мы не стали вызывать его на этот сбор, ведь он не играл уже два месяца.

Что касается Кузяева, когда он вне сборной, мы не общаемся на эту тему. У нас состоялся разговор. Понятно, какая ситуация, через пару дней заканчиваются заявки в Лиге чемпионов. Мне тоже надо планировать: мало ли, куда ему надо будет улетать. У него были какие-то думы. Вчера услышали, что "Локомотив" согласовал какие-то вещи, но на этот вопрос он лучше ответит", - заявил Черчесов.

8 октября сборная России сыграет со Швецией в рамках товарищеской встречи. с 11 по 18 октября национальная команда проведет несколько матчей Лиги наций.

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