Наставник сборной России Станислав Черчесов выступил перед начинающими тренерами в штаб-квартире УЕФА.

По информации журналиста и комментатора Ильи Казакова, 55-летний специалист поделился опытом с учащимися на категорию Pro.

Инициатором приглашения российского тренера выступила УЕФА.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. До этого он также работал со "Спартаком", "Тереком", "Амкаром", московским "Динамо", "Легией" и двумя малоизвестными австрийскими командами.

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