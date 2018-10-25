Черчесов выступил перед начинающими тренерами

Теги россиястанислав черчесовуефа

Черчесов выступил перед начинающими тренерами

Наставник сборной России Станислав Черчесов выступил перед начинающими тренерами в штаб-квартире УЕФА.

По информации журналиста и комментатора Ильи Казакова, 55-летний специалист поделился опытом с учащимися на категорию Pro. 

Инициатором приглашения российского тренера выступила УЕФА.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. До этого он также работал со "Спартаком", "Тереком", "Амкаром", московским "Динамо", "Легией" и двумя малоизвестными австрийскими командами.

Не пропустите: Сборная России значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА: Бельгия по-прежнему первая. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 января

Главные новости дня: 27 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов