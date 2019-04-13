Черчесов выступил в роли диктатора в Таллине

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Черчесов выступил в роли диктатора в Таллине

Сегодня, 13 апреля, проходит "Тотальный диктант". Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил в роли диктатора в Таллине.

Специалист читал текст Тотального диктанта в Ласнамяэском легкоатлетическом холле.

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