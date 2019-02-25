Черчесов выступил за перенос матча "Зенита" со "Спартаком"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о том, что он попросил перенести матч 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит", если подопечные Семака не пройдут в 1/4 Лиги Европы.

Встреча между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоится 17 марта. Матч "Зенита" в рамках 1/8 Лиги Европы пройдет 14 марта с "Вильярреалом".

"Мы подготовили официальное письмо в лигу на тот случай, если вдруг "Зенит" не пройдет дальше в Лиге Европы. Я попросил, чтобы его игру сдвинули с 17-го на 16-е. Тогда у нас будет на один день больше для подготовки к матчу с бельгийцами. Но при этом хочется, чтобы "Зенит" прошел дальше", - сказал Черчесов.

"Зенит" занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата России.

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