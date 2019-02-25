Черчесов выступил за перенос матча "Зенита" со "Спартаком"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о том, что он попросил перенести матч 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит", если подопечные Семака не пройдут в 1/4 Лиги Европы.
Встреча между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоится 17 марта. Матч "Зенита" в рамках 1/8 Лиги Европы пройдет 14 марта с "Вильярреалом".
"Мы подготовили официальное письмо в лигу на тот случай, если вдруг "Зенит" не пройдет дальше в Лиге Европы. Я попросил, чтобы его игру сдвинули с 17-го на 16-е. Тогда у нас будет на один день больше для подготовки к матчу с бельгийцами. Но при этом хочется, чтобы "Зенит" прошел дальше", - сказал Черчесов.
"Зенит" занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10