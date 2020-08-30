Черчесов вызвал в сборную России двух футболистов вместо травмированных Головина и Луценко

Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин и нападающий "Спартака" Александр Соболев получили вызовы в сборную России.

"Сегодня в составе национальной сборной России, которая в Новогорске ведет подготовку к матчам Лиги наций против Сербии и Венгрии, произошли изменения. Вызовы в команду получили полузащитник "Динамо" Даниил Фомин и нападающий "Спартака" Александр Соболев", - сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Напомним, что из-за травм сборной России не помогут нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко и полузащитник "Монако" Александр Головин.

Сборная России в Лиге наций проведет матчи с Сербией (3 сентября, дома) и Венгрией (6 сентября, в гостях).

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