

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял автограф у президента РФ Владимира Путина, который посетил стадион Чемпионата Мира-2018.

"Я тоже воспользуюсь служебным положением. Видели, да?" – сказал Черчесов.

«Я тоже воспользуюсь случаем! Видели, да?»: Черчесов взял автограф у Путина pic.twitter.com/X1xIyydUIQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 июля 2018 г.

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