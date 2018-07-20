Черчесов взял автограф у Путина

1 Теги станислав черчесовроссия

Черчесов взял автограф у Путина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял автограф у президента РФ Владимира Путина, который посетил стадион Чемпионата Мира-2018.

"Я тоже воспользуюсь служебным положением. Видели, да?" – сказал Черчесов.

Не пропустите: Черчесов дал оценку выступлению сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Нырялду

селфи не не сделал, или )(уйло не разрешил?

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