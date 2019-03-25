Черчесов: "Я так молодо выгляжу? Давно не мечтаю"

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Черчесов: "Я так молодо выгляжу? Давно не мечтаю"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах национальной команды на ближайшее будущее. Об этом сообщает Sport24.

"Нам еще предстоят матчи с Кипром, Сан-Марино и так далее. Наше правительство привезло нам чемпионат мира, но на чемпионат Европы мы должны проходить сами. Нужно думать о первом барьере, чтобы не споткнуться на нем, а не о последнем.

Моя тренерская мечта? Я так молодо выгляжу? Давно не мечтаю. Мы ставим цели. В моем возрасте уже так. Со мной мечтать уже нельзя. У нас так принято", - сказал Черчесов.  

Напомним, вчера, 25 марта, сборная России разгромила Казахстан со счетом 4:0.

В июне национальная команда встретиться с Кипром и Сан-Марино в рамках очередного тура отбора Евро-2020.

А еще: Черчесов прокомментировал победу над Казахстаном| http://soccernews.ru

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