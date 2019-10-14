Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков

Действующий наставник сборной России Станислав Черчесов имеет не самую завидную статистику.

После назначения 56-летнего специалиста национальная команда провела 39 матчей и в среднем набирала в них 1,56 очка.

Среди тренеров, проведших более 10 матчей, Черчесов занимает только восьмое место по этому показателю.

Топ-7 выглядит следующим образом: Олег Романцев (2,35), Фабио Капелло (1,88), Гус Хиддинк (1,87), Юрий Сёмин (1,86), Павел Садырин (1,83), Дик Адвокат (1,83), Борис Игнатьев (1,70).

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