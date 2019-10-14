Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков
Действующий наставник сборной России Станислав Черчесов имеет не самую завидную статистику.
После назначения 56-летнего специалиста национальная команда провела 39 матчей и в среднем набирала в них 1,56 очка.
Среди тренеров, проведших более 10 матчей, Черчесов занимает только восьмое место по этому показателю.
Топ-7 выглядит следующим образом: Олег Романцев (2,35), Фабио Капелло (1,88), Гус Хиддинк (1,87), Юрий Сёмин (1,86), Павел Садырин (1,83), Дик Адвокат (1,83), Борис Игнатьев (1,70).
Не пропустите: Головин назвал самое сильное качество сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"
-
Тедеско выбрал для "Спартака" нового тренера вратарей
-
Вице-чемпион мира Хорватия показывает откровенно плохую игру! Разбираем, где делась былая форма, на примере матча с Уэльсом
-
Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в "Спартаке"
-
Главные новости дня: 13 октября
Лента новостей
-
Лидер ФНЛ может отказаться от участия в РПЛ
-
Двух игроков сборной Германии обвинили в поддержке войны в Сирии
-
Урванчки - новый тренер вратарей "Спартака"
-
Билялетдинов оценил шансы сборной России дойти до полуфинала Евро-2020
-
Блэкмор: "Только Ибрагимович может спасти "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне"
-
И.о. главного тренера "Спартака" Кузнецов попрощался с командой
-
Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков
-
"Барселона" поддержала каталонских политзаключённых, "Эспаньол" также выступил с заявлением
-
СМИ выяснили диагноз Алексиса Санчеса
-
Маркизио рассказал, собирается ли становиться тренером
-
"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на январь
-
Стала известна степень серьёзности травмы Сергея Петрова
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"
-
Тедеско выбрал для "Спартака" нового тренера вратарей
-
"Арсенал" готовит предложение по защитнику "РБ Лейпциг"
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Ансу Фати, чтобы увеличить сумму отступных
-
Головин назвал самое сильное качество сборной России
-
Саутгейт прокомментировал ситуацию с походом Мэддисона в казино
-
Мане: "Зачем мне Феррари, дорогие часы и самолёты, если я могу помогать людям"
-
Караваев высказался о дебюте за сборную России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8