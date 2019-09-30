Черчесов запустил обратный отсчет до матча с Шотландией

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Черчесов запустил обратный отсчет до матча с Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме опубликовал ролик, посвященный отборочным матчам Евро-2020.

Наставник запустил обратный отсчет до ближайшей встречи турнира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 дней до матча против сборной Шотландии в Москве

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

"10 дней до матча против сборной Шотландии в Москве", - написал Черчесов.

10 октября в рамках 7-го тура отборочного этапа на Евро-2020 сборная России сыграет с Шотландией на стадионе "Лужники". 13 октября национальная команда проведет выездной матч с Кипром.

В турнирной таблице группы I Россия занимает 2 место, имея в активе 15 очков.

А еще: Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Кипром и Шотландией| http://soccernews.ru
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