Черчесов заявил, что не жалеет о невызове Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу невызова форварда Артема Дзюбы в национальную команду на ноябрьские матчи.
"Нет, не жалею по поводу невызова Дзюбы, но решение далось мне нелегко. В том, чтобы вести с Артемом разговоры за жизнь, не было никакой надобности и возможности. Посовещавшись со своими помощниками, мы приняли решение и постарались его максимально быстро донести до игрока, чтобы он мог спокойно готовиться к предстоящему матчу, не думая при этом, как на все случившееся с ним отреагировали в сборной. Именно поэтому ему просто позвонили от моего имени и озвучили решение", - передают слова Черчесова "РИА Новости"
Напомним, из-за скандального видео, попавшего в сеть, Дзюба был отстранен от матчей национальной команды на месяц. В ноябре сборная России не смогла выиграть ни одного матча.
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