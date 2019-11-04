Черчесов заявил, что у каждого футболиста должна быть основная позиция на поле

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, что каждый футболист должен иметь основную позицию на поле. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Футболист иногда думает, где ему комфортнее, но на самом деле, ему надо играть на другой позиции. Тренер лучше видит игрока. Такое было и в моей практике, но я передвигал игрока на другое место. Он четыре месяца со мной не разговаривал, а потом начал играть, и ему понравилось. После купили игрока на эту позицию, футболиста перевел обратно - а он уже не хотел", - сказал Черчесов.

16 ноября сборная России сыграет с Бельгией в рамках 9-го тура отбора Евро-2020. 19 ноября национальная команды встретится с Сан-Марино.

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