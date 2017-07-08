Черчесов: "Желаю "Спартаку" удачи в Лиге чемпионов"

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Черчесов: "Желаю "Спартаку" удачи в Лиге чемпионов"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал удачи "Спартаку" в Лиге чемпионов.

"Мы только что обсуждали с Массимо Каррерой наши совместные действия, ведь главный тренер сборной, естественно, зависим от клубных тренеров. Как они футболистов подготовят, так мы и будем играть.

Самое главное, для чего мы сегодня собрались, - это долгожданное чемпионство, на новом стадионе, с топ-командой и с топ-руководителем. Дай бог, чтобы следующий год был ещё лучше. "Спартак" давно не был в Лиге чемпионов, и я, как тренер сборной, желаю, чтобы в этом турнире клуб выступил удачно. Всё-таки общее дело", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" будет посеян в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Не пропустите: Каррера: "Спартаку" нужно усиление". | http://soccernews.ru

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