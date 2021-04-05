Черчесов жёстко ответил Черданцеву в эфире "Матч ТВ"

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Наставник сборной России Станислав Черчесов накануне посетил эфир программы "После футбола с Георгием Черданцевым".

В ходе разговора ведущий подвергал сомнению ряд решений главного тренера национальной команды.

В итоге Черчесов довольно жёстко ответил на критику Черданцева, сказав: "Это ваше мнение. Будете главным тренером, тогда сделаете, как посчитаете нужным. Я посчитал, что надо так играть. Всё".

В марте российская сборная победила Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также проиграла Словакии (1:2) в квалификации ЧМ-2022.

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