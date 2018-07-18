Черчесова, Акинфеева и Дзюбу изобразят на граффити в центре Москвы

В центре Москвы на Садовнической улице создадут граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова, голкипера команды Игоря Акинфеева и форварда Артема Дзюбы.

"На подстанции художник изобразил самых ярких героев российской сборной прошедшего чемпионата мира по футболу. Тренер Станислав Черчесов, капитан сборной Игорь Акинфеев и нападающий Артем Дзюба запечатлены в стиле граффити. Отметим, что граффити, посвященные прошедшему чемпионату мира, появились в различных российских городах, однако впервые увековечены сразу три героя российской сборной", - заявили городские власти.

На ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала.

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