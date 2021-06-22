Черчесову предложили покинуть пост главного тренера сборной России

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов может в ближайшее время покинуть занимаемый пост.

По информации телеграм-канала Brief @ незыгарь, тренеру предложили подать в отставку. Реакция 57-летнего специалиста пока неизвестна.

Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией и в третий раз подряд не смогла выйти в плей-офф Евро.

Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года. На ЧМ-2018 команда под его руководством дошла до 1/4 финала.

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