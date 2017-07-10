Черчи присоединился к "Вероне"

Экс-форвард "Атлетико" Алессио Черчи стал игроком "Вероны", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с "мастифами" соглашение до лета 2018 года. Напомним, что Черчи пришел в "Верону" в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне Черчи принял участие всего в двух матчах "Атлетико".

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