Черчи присоединился к "Вероне"

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Черчи присоединился к "Вероне"

Экс-форвард "Атлетико" Алессио Черчи стал игроком "Вероны", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с "мастифами" соглашение до лета 2018 года. Напомним, что Черчи пришел в "Верону" в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне Черчи принял участие всего в двух матчах "Атлетико".

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