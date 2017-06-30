Черчи стал свободным агентом

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Черчи стал свободным агентом

Форвард "Атлетико" Алессио Черчи расторг соглашение с клубом, сообщает GianlucaDiMarzio.com.

По информации ресурса, в услугах форварда заинтересованы "Болонья", "Лас Пальмас" и "Олимпиакос".

В прошедшем сезоне Черчи провел на поле всего лишь 15 минут.

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